В Финляндии два человека погибли из-за взрыва фургона

В финской коммуне Йоройнен при взрыве фургона погибли двое людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lehtikuva / Eelis Berglund / Reuters

Фургон взорвался в финской коммуне Йоройнен, два человека погибли. Об этом сообщает Yle. Трагедия произошла в субботу, 1 ноября.

«Фургон вспыхнул со взрывом на территории отеля. (...) На месте пожара обнаружены тела двух погибших», — говорится в статье.

Отмечается, что в результате взрыва был поврежден фасад здания, а также восемь автомобилей. Взрыв также выбил окна нескольких номеров.

«В фургоне могли находиться запрещенные вещества, например газ. Автомобиль... принадлежал рабочим. Взрыв повредил кирпичную стену и окна отеля, от фургона остался только остов», — сообщает Yle со ссылкой на хозяина отеля Ауво Пуртинена.

Ранее кочующий путешественник подорвался вместе с автодомом. 14 июля в припаркованном на пляже в Шотландии фургоне произошел взрыв, который выбил дверь машины. Очевидцы сообщили, что владелец дома на колесах чудом выжил — его увидели гуляющим по пляжу в одних шортах с обгоревшими бровями и спиной.

