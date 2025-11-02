В Госдуме предложили последовать беспрецедентному решению одной страны

Депутат Огуль выступил за запрет курения для молодежи в РФ, как на Мальдивах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль выступил за запрет курения для молодежи в России, как на Мальдивах. Об этом он заявил в интервью изданию «Подъем».

«Я не курю и противник курения. Надеюсь, мы скоро придем к этому. Чем раньше, тем лучше», — сказал депутат.

Еще один заместитель председателя комитета Алексей Куринный в беседе с изданием назвал эту меру правильной и рассчитывает, что в России подобный запрет введут до 2050 года.

Ранее Мальдивская Республика ввела запрет на употребление табака для всех, кто родился после 1 января 2007 года, став единственной страной, где действует запрет на табакокурение для целого поколения. Запрет распространяется также на туристов и дополняет действующий запрет на импорт и использование электронных сигарет для всех возрастных групп.