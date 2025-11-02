Мир
Власти одной страны ввели беспрецедентный запрет табака

Мальдивы запретили употребление табака для рожденных после 1 января 2007 года
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Мальдивская Республика ввела запрет на употребление табака для всех, кто родился после 1 января 2007 года, став единственной страной, где действует запрет на табакокурение для целого поколения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министерства здравоохранения архипелага.

В ведомстве отметили, что эта мера, инициированная президентом Мохамедом Муиззу в 2025 году и вступившая в силу 1 ноября, защитит здоровье населения и будет способствовать формированию поколения, свободного от табачной зависимости.

Запрет распространяется также на туристов и дополняет действующий запрет на импорт и использование электронных сигарет для всех возрастных групп.

Ранее Евросоюз захотел запретить сигареты с фильтром и электронные табачные изделия (вейпы). В частности, электронные сигареты рассматриваются как «дополнительный вариант регулирования». Переговоры по проекту состоятся на конференции ВОЗ в Женеве в ноябре.

