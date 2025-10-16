В ЕС захотели запретить сигареты с фильтром и вейпы из-за рекомендаций ВОЗ

Bild: В ЕС намерены запретить сигареты с фильтром и электронные табачные изделия

Евросоюз (ЕС) намерен запретить сигареты с фильтром и электронные табачные изделия (вейпы). Об этом написала немецкая газета Bild со ссылкой на проект решения Совета ЕС о предстоящем заседании ВОЗ.

«Запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внес бы важный вклад в ограничение потребления табака», — говорится в документе.

В частности, электронные сигареты рассматриваются как «дополнительный вариант регулирования». Переговоры по проекту состоятся на конференции ВОЗ в Женеве в ноябре текущего года.

Как указано в статье, в Германии 95 процентов сигарет имеют фильтры, поэтому такое регулирование фактически может означать запрет сигарет. ЕС рассматривает ограничения на продажу продукции в магазинах, на автозаправках и в киосках.

При этом совместная позиция ЕС все еще находится в процессе согласования, уточнили журналисты.

Ранее стало известно, что в ближайшие два года в России может появиться законопроект, который значительно увеличит штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах. Вероятность этого составляет 75 процентов, раскрыли цифру сенаторы. Закон, в частности, призван улучшить санитарные условия в многоквартирных домах

В свою очередь, нарколог Руслан Исаев заявил, что бросить курение вейпа самостоятельно возможно, но для этого нужно подготовиться: убрать устройство и жидкости, а также продумать свои действия, чтобы занять руки и мозг.