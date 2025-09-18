Нарколог раскрыл способ эффективно бросить курение вейпа

Нарколог Исаев: Без психологической поддержки высок риск снова вернуться к вейпу

Бросить курение вейпа самостоятельно возможно, но для этого нужно подготовиться: убрать устройство и жидкости, а также продумать свои действия, чтобы занять руки и мозг. Первые недели без никотина даются некоторым людям так тяжело, что лучше обратиться за помощью к специалисту. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

«Теоретически, бросить самостоятельно можно. Есть люди, которые в какой-то момент просто убирают вейп и больше к нему не возвращаются. Но, к сожалению, это скорее исключение, чем правило. К такому решению хорошо бы основательно подготовиться: убрать все устройства и жидкости, продумать, что делать, когда усиливается тяга, чем занять руки и мозг, переключаться на дыхательные упражнения, прогулку», — сказал Исаев.

Он подчеркнул, что первые дни и недели без никотина даются тяжело: может появиться раздражительность, бессонница, упадок настроения. Именно в этот период большинство и срываются, отметил специалист.

Поэтому без поддержки высок риск вернуться к привычке. Медицинская помощь и работа с психологом значительно повышают шансы на успех: человек получает инструменты, чтобы справляться с тягой и стрессом, а не просто терпеть и ждать, когда станет легче Руслан Исаев нарколог

Лечение никотиновой зависимости от вейпа мало отличается от отказа от обычных сигарет, уточнил он. Для этого врачи используют индивидуальные программы, которые помогают снизить тягу, медикаментозную поддержку, психотерапию.

Но с вейпами есть дополнительный момент — это постоянная доступность. Не нужно выходить на улицу или искать место для перекура. Наши пациенты часто рассказывают, что просыпаются и еще не вставая с кровати уже тянутся к устройству. Это формирует очень сильную поведенческую привязанность Руслан Исаев нарколог

Калифорнийский университет в Девисе, США, провел исследование одноразовых электронных сигарет и пришел к выводу, что они вреднее обычных сигарет, так как в них концентрация токсичных металлических элементов, в частности свинца, никеля и сурьмы, оказалась выше. Исследователи обнаружили, что использование электронных сигарет подростками и молодыми людьми приводит к повышенным концентрациям металлов и металлоидов в крови, моче и слюне «с неизвестными последствиями по риску рака и нераковых заболеваний».

