02:12, 2 ноября 2025

В Пентагоне прокомментировали слова Трампа о вторжении в Нигерию

Хегсет: Пентагон готовится к операции против Нигерии после приказа Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrew Harnik / File Photo / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о подготовке операции против Нигерии. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

Он прикрепил к своему сообщению соответствующий скриншот поста Трампа в Truth Social и сообщил, что американское министерство войны действительно «готовится к действиям».

«Убийства невинных христиан в Нигерии и где угодно должны остановиться немедленно. Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства», — написал он.

Ранее Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможному вторжению в Нигерию. По его словам, министерство войны должно подготовить «быстрые, жесткие и беспощадные» силовые меры против орудующих на территории африканской страны исламских террористических группировок.

