В России высказались о судьбе сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

Иванников: Сдавшиеся в Красноармейске бойцы ВСУ могут вступить в ВС России

После сдачи в плен в Красноармейске и тщательной проверки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут вступить в российскую армию. О такой возможности в разговоре с aif.ru высказался советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«После того, как проверочные мероприятия будут проведены в полном объеме и кто-то из боевиков ВСУ пожелает получить российское гражданство и признает ошибочность и преступность своих прошлых действий, то я допускаю, что они вполне могут вступить в ВС РФ и сражаться против нацистского киевского режима», — заявил он.

Иванников напомнил, что подразделение из бывших военных ВСУ существует в Вооруженных силах (ВС) России, и оно хорошо себя зарекомендовало.

Ранее Минобороны сообщило, что окруженные в котле военнослужащие украинских войск начали сдаваться в плен. Один из отказавшихся сражаться солдат заявил, что решил не продолжать оборонять вверенные ему позиции, так как его предал командир.