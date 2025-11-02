В российском регионе после атаки БПЛА пострадали два человека

В Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека

В Ростовской области два человека пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор российского региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что из-за атаки беспилотников в хуторе Ленинаван загорелся автомобиль, повреждения получили два частных дома. Пожар был потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла. «К сожалению, ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь», — указал Слюсарь.

В Первомайском районе Ростова из-за падения дрона повреждения получил ангар, рядом загорелась сухая трава, возгорание потушено. Также были выбиты окна в детском саду № 276. Люди не пострадали, добавил губернатор.

За ночь беспилотники были перехвачены и уничтожены в Ростове-на-Дону, Миллеровском, Тарасовском, Аксайском и Мясниковском районах Ростовской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за три часа 1 ноября 29 БПЛА были уничтожены над территориями российских регионов. 21 дрон уничтожили над акваторией Черного моря, еще четыре — над Ростовской областью, три — над Республикой Крым, один — над Курской областью.