ВСУ выпустили по России почти 30 дронов

Минобороны: 29 дронов ВСУ сбиты над российскими регионами за три часа

За три часа 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены над территориями российских регионов. Эту информацию сообщает Министерство обороны (МО) России в своем Telegram-канале.

Как уточняется, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА самолетного типа. 21 вражеский дрон уничтожили над акваторией Черного моря, еще четыре — над Ростовской областью, три — над Республикой Крым, один — над Курской областью.

Ранее стало известно, что в аэропортах Волгограда и Геленджика введены ограничения на полеты. Решение было принято, чтобы обеспечить безопасность авиасообщения.

До этого, в субботу, 1 ноября, временные ограничения вводились в аэропортах Калуги, Пензы, Самары и Саратова. В Минобороны сообщили, что прошедшей ночью ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников.