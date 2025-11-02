Россия
03:06, 2 ноября 2025Россия

В Сочи объявили ракетную опасность

Мэр Сочи Прошунин объявил о ракетной опасности в городе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Сочи объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). На фоне этого все службы были приведены в состояние боевой готовности.

Ранее Telegram-канал Shot писал об атаке украинских беспилотников на Краснодарский край. По его данным, звуки пролета дронов слышали жители Сочи, Туапсе и Анапы. Сообщалось, что было сбито около десяти беспилотников.

Позднее оперштаб по Краснодарскому краю проинформировал об отражении атаки дронов в Туапсе. В результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием.

