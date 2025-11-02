Военный из ФРГ пожаловался на проблемы во время учений НАТО в Литве

Военный из ФРГ пожаловался на языковые проблемы во время учений НАТО в Литве

Немецкий военнослужащий Флориан пожаловался на проблемы с общением на английском языке, с которыми приходится сталкиваться во время учений многонационального батальона НАТО в Литве. Об этом сообщает Welt.

По данным издания, он привел пример, как запрашивал по рации у бельгийской стороны навесной огонь, и из-за того, что не все хорошо говорят по-английски, его не сразу поняли. «В случае войны это могло бы стать проблемой», — отметил немец. Он подчеркнул, что коммуникация играет особую роль при нанесении таких ударов — дело в том, что цель поражения невозможно увидеть и ориентиром служит только полученный запрос.

Ранее сообщалось, что воплощение Литвой в жизнь угрозы блокады Калининграда станет фактическим объявлением войны.