TAC: Украина атаковала нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Румынии

Западные журналисты обвинили Украину во взрывах на нефтеперерабатывающих заводах Венгрии и Румынии. Соответствующее заявление появилось на сайте издания The American Conservative (TAC).

Авторы материала напомнили, что инциденты были зафиксированы 20 октября на предприятиях стран Евросоюза (ЕС), которые перерабатывают сырье из России. В частности, взрыв прогремел в Румынии на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла».

«Конечно, у России нет никаких мотивов взрывать собственных потребителей нефти в то время, когда ее нефтяные компании подвергаются санкциям, а ее собственные нефтеперерабатывающие заводы становятся мишенью для украинских ракет и беспилотников большой дальности. Венгерские СМИ предполагают, что именно Украина атаковала две европейские страны», — отметили журналисты.

Также публицисты предположили, что Украина не смогла бы совершить атаки без помощи США, Великобритании или Европы. «Полное игнорирование западными СМИ потенциально весьма серьезных атак на две европейские страны лишь подпитывает предположения о том, что Запад не хочет привлекать внимание к этим атакам или проливать свет на их виновников», — подчеркнули авторы и добавили, что сама Украина не прокомментировала произошедшие инциденты.

