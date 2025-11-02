Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 2 ноября 2025Мир

Застреленный в Мексике мэр находился под федеральной защитой

Президент Мексики Шейнбаум: Убитый мэр Уруапана был под федеральной защитой
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Karen Toro / Reuters

Застреленный накануне мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо был под федеральной защитой. Об этом 2 ноября сообщила в X (бывший Twitter) президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Глава страны отметила, что контакт с мэром поддерживали главы расположенных в Мичоакане подразделений министерства обороны и Нацгвардии. Шейнбаум добавила, что в воскресенье организовала заседание Совета национальной безопасности, чтобы оказать поддержку региону и не дать преступникам остаться безнаказанными. Также она выразила соболезнования родным и близким Мансо.

Ранее стало известно, что мэра города Уруапан застрелили 1 ноября в ходе празднования Дня мертвых. В политика выпустили шесть пуль, он умер по пути в больницу. Двоих подозреваемых задержала полиция, еще один нападавший скончался.

По данным The New York Times, погибший мэр активно критиковал подход президента страны к борьбе с организованной преступностью. Особое внимание Мансо уделял противостоянию наркокартелям, требуя большей поддержки в этом вопросе от мексиканского правительства. За месяц до случившегося он сообщил о поступающих ему угрозах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турция нашла альтернативу российской нефти

    Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в ДНР

    «Краснодар» победил «Спартак» в матче РПЛ

    ВС России поразили промышленное предприятие в украинском городе

    В МИД Эстонии отреагировали на появление у границ российского катера с флагом ЧВК «Вагнер»

    Знаменитый барселонский собор Саграда Фамилия стал самым высоким в мире

    Застреленный в Мексике мэр находился под федеральной защитой

    Ирландский журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ

    Стало известно о начале боев в Константиновке

    Из-за вызванной шатдауном нехватки диспетчеров в США выросли риски полетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости