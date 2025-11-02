Мир
17:05, 2 ноября 2025Мир

Мэра в Мексике застрелили во время празднования Дня мертвых

Мэра мексиканского города Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fernando Llano / AP

Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых. Об этом сообщает газета Milenio.

«Мэр города Уруапан Карлос Мансо убит в результате вооруженного нападения во время мероприятия в честь Дня мертвых», — говорится в публикации.

Отмечается, что политик получил шесть пулевых ранений, скончался он уже по пути в больницу. При этом во время атаки пострадал еще один человек.

Полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе, еще один нападавший умер.

Ранее популярную мексиканскую блогершу Валерию Маркес застрелили во время прямого эфира в TikTok. Отмечается, что перед самым убийством Маркес вела в социальной сети прямую трансляцию из собственного салона красоты в городе Сапопан, штат Халиско.

