Женщина на рейсе из Москвы «подзадолбалась», чуть не «добила бычок» и оказалась на отдыхе

Пассажирка на рейсе из Москвы в Сухум закурила сигарету и оказалась на отдыхе

Пассажирка на рейсе из Москвы в Сухум закурила сигарету, чем привела других совершающих перелет и бортпроводников в недоумение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, женщина после часа полета закурила сигарету, прошлась по салону до туалета, где ее остановили бортпроводники. Пассажирка на замечания стюардесс о том, что в салоне курить нельзя, заявила, что «подзадолбалась» и, «добивая бычок», продолжала настаивать на своем.

Telegram-канал пишет, что пассажирку после приземления передали полиции — женщина отделалась штрафом в размере 1,5 тысячи рублей, а через несколько часов после посадки самолета ее заметили отдыхающей в одном из отелей Сухума.

В августе таблоид Daily Mail сообщил, что пассажир авиакомпании American Airlines, пойманный за курением вейпа в туалете самолета, в порыве гнева вступил в перепалку со стюардессой и обвинил ее в нападении.