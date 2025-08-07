Пойманный за курением в туалете самолета пассажир обвинил стюардессу в нападении

Пассажир авиакомпании American Airlines, пойманный за курением вейпа в туалете самолета, в порыве гнева вступил в перепалку со стюардессой и обвинил ее в нападении. Соответствующий ролик был опубликован блогером Питером Нгуеном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратил внимание таблоид Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 4 августа, на рейсе из Финикса в Сан-Франциско, США. «Я сидел на унитазе, а вы открыли дверь», — заявил Нгуен бортпроводнице, стоя в дверях туалета. Позже он извинился за курение в неположенном месте.

«Можете продолжать извиняться, но я забочусь о комфорте других пассажиров», — ответила стюардесса. Сотрудница авиакомпании, заметив, что ее снимают, потянулась к телефону Нгуена. Затем видео оборвалось.

Как пишет источник, мужчина начал обвинять стюардессу в том, что она к нему прикоснулась и вторглась в его личное пространство, и стал угрожать ей адвокатом и полицией.

Представители American Airlines сообщили, что по прибытии в аэропорт Сан-Франциско правоохранители действительно встретили борт. Они вывели Нгуена из салона.

Пользователи сети в комментариях раскритиковали неподобающее поведение автора ролика. «То есть, вы нарушали закон, и вместо того, чтобы взять на себя ответственность, просто отругали женщину, выполняющую свою работу?», «Какая жалкая попытка выставить себя жертвой. Прекратите курить вейпы в самолете, дело закрыто», — написали юзеры.

Ранее пьяный пассажир авиакомпании Jet2 закурил на борту самолета и лишился медового месяца на Санторини, о котором мечтал вместе с женой. Мужчина стал грубить стюардессам, после чего был выдворен из самолета.

