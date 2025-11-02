Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 2 ноября 2025Мир

Знаменитый барселонский собор Саграда Фамилия стал самым высоким в мире

Associated Press: Знаменитый собор Саграда Фамилия стал самым высоким в мире
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Nekrasov / Global Look Press

Знаменитый католический Собор Саграда Фамилия в Барселоне, который возводится по проекту Антонио Гаудини начиная с 1882 года, 30 октября стал самым высоким храмом в мире. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявление церкви.

Специалисты установили часть центральной башни, и теперь барселонская базилика возвышается над городом на 162,91 метра. Это почти на метр выше шпиля немецкого Ульмского собора, его высота составляет 161,53 метра.

Кроме того, храм Святого Семейства продолжает расти. По проекту великого архитектора, центральная «Башня Иисуса Христа» достигнет 172 метров, а строительство планируют завершить в ближайшие месяцы. Однако работы по созданию фасадов и оформлению внутреннего убранства церкви будут продолжаться еще несколько лет. Ожидается, что собор полностью обретет свой вид примерно через 10 лет.

Сочетающая в себе католическую символику и органические формы базилика уже стала одной из главных международных туристических достопримечательностей. Деньги, вырученные с продажи билетов, идут на финансирование строительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турция нашла альтернативу российской нефти

    Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в ДНР

    «Краснодар» победил «Спартак» в матче РПЛ

    ВС России поразили промышленное предприятие в украинском городе

    В МИД Эстонии отреагировали на появление у границ российского катера с флагом ЧВК «Вагнер»

    Знаменитый барселонский собор Саграда Фамилия стал самым высоким в мире

    Застреленный в Мексике мэр находился под федеральной защитой

    Ирландский журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ

    Стало известно о начале боев в Константиновке

    Из-за вызванной шатдауном нехватки диспетчеров в США выросли риски полетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости