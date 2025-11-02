Знаменитый барселонский собор Саграда Фамилия стал самым высоким в мире

Associated Press: Знаменитый собор Саграда Фамилия стал самым высоким в мире

Знаменитый католический Собор Саграда Фамилия в Барселоне, который возводится по проекту Антонио Гаудини начиная с 1882 года, 30 октября стал самым высоким храмом в мире. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявление церкви.

Специалисты установили часть центральной башни, и теперь барселонская базилика возвышается над городом на 162,91 метра. Это почти на метр выше шпиля немецкого Ульмского собора, его высота составляет 161,53 метра.

Кроме того, храм Святого Семейства продолжает расти. По проекту великого архитектора, центральная «Башня Иисуса Христа» достигнет 172 метров, а строительство планируют завершить в ближайшие месяцы. Однако работы по созданию фасадов и оформлению внутреннего убранства церкви будут продолжаться еще несколько лет. Ожидается, что собор полностью обретет свой вид примерно через 10 лет.

Сочетающая в себе католическую символику и органические формы базилика уже стала одной из главных международных туристических достопримечательностей. Деньги, вырученные с продажи билетов, идут на финансирование строительства.