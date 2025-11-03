Россия
08:55, 3 ноября 2025

Автомобилистам пригрозили арестом за отказ снять обложку с водительских прав

Александра Синицына
Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Автомобилисты могут нарваться на штраф до четырех тысяч рублей или арест до 15 суток, если откажутся снять обложку с водительских прав и в таком виде показать документ инспектору. Об этом свидетельствуют материалы ГАИ (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно документам, если сотрудник полиции усомнится в подлинности водительского удостоверен я, он вправе требовать передать его для проверки без обложки. Если владелец прав откажется, это сочтут за воспрепятствование исполнению служебных обязанностей.

За это гражданина могут привлечь к административной ответственности согласно части 1 статьи 19.3 КоАП. Помимо денежного штрафа и ареста, в качестве наказания могут назначить обязательные работы до 120 часов.

Ранее в Госдуме напомнили о необходимости заменять водительские права. Это необходимо при поездках на автомобиле за границу.

