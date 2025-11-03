Депутат Рады обвинил Зеленского в геноциде

Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде из-за дела на митрополита УПЦ Арсения

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в геноциде после того, как митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения госпитализировали. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что с 30 октября по делу митрополита ежедневно проходят многочасовые заседания. Также он заявил, что при задержании священнослужителя 28 октября были допущены нарушения.

«Во время заседания митрополиту Арсению стало очень плохо... Все происходящее делает лично Зеленский. Он ненавидит православие, нашу церковь и все, что с ней связано! Это геноцид и проводит его один человек — Зеленский», — написал политик.

29 октября сообщалось, что митрополита УПЦ Арсения выпустили из СИЗО под залог и сразу же увезли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). В изолятор митрополит попал по обвинению в том, что он во время литургии «озвучил расположение блокпостов ВСУ в Краматорском районе Донецкой области».