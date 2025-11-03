Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:03, 3 ноября 2025Бывший СССР

Депутат Рады обвинил Зеленского в геноциде

Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде из-за дела на митрополита УПЦ Арсения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в геноциде после того, как митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения госпитализировали. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что с 30 октября по делу митрополита ежедневно проходят многочасовые заседания. Также он заявил, что при задержании священнослужителя 28 октября были допущены нарушения.

«Во время заседания митрополиту Арсению стало очень плохо... Все происходящее делает лично Зеленский. Он ненавидит православие, нашу церковь и все, что с ней связано! Это геноцид и проводит его один человек — Зеленский», — написал политик.

29 октября сообщалось, что митрополита УПЦ Арсения выпустили из СИЗО под залог и сразу же увезли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). В изолятор митрополит попал по обвинению в том, что он во время литургии «озвучил расположение блокпостов ВСУ в Краматорском районе Донецкой области».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    Дрон разбил окно в подмосковной многоэтажке

    В зоне спецоперации ликвидировали обучавшегося по ускоренной программе украинца

    Сын Кости Цзю раскрыл детали ДТП со своим участием

    В США заявили о сокращении военного присутствия в Европе

    В России предложили сократить летние каникулы

    МИД Италии вызвал российского посла в Риме

    Зеленский анонсировал переговоры с США по производству дронов

    Зеленский не видел европейского плана по урегулированию конфликта на Украине

    На Западе призвали Зеленского прилететь в Россию и начать переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости