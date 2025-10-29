Митрополита УПЦ выпустили из СИЗО под залог и сразу же увезли в СБУ

Митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения выпустили из СИЗО под залог и сразу же увезли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Союз православных журналистов.

В изолятор митрополит попал по обвинению в том, что он во время литургии «озвучил расположение блокпостов ВСУ в Краматорском районе Донецкой области». Адвокаты добились освобождения священнослужителя под залог в 1,5 миллиона гривен, ссылаясь на ухудшение его здоровья.

СБУ три недели назад предъявило настоятелю Святогорской Лавры новое подозрение, по которому его задержали на выходе из СИЗО.

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он лично приказал отправить митрополита УПЦ за решетку.

Ранее стало известно, что на Украине напали на священника УПЦ с топором. Инцидент произошел в Кривом Роге.

