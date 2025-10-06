Бывший СССР
На Украине напали на священника УПЦ с топором

На Украине на священника УПЦ напали с топором во время литургии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мужчина напал с топором на священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый Казацкий».

Уточняется, что нападение было совершено во время литургии в церкви в одном из районов города 5 октября. Предварительно, 35-летний местный житель бросился на служителя и сбил топором ему головной убор.

Ранее сообщалось, что священнослужитель Волынской области Украины пообещал украинцу посвящение в диаконы для получения отсрочки от службы в армии.

До этого в Ровненской области Украины священника канонической УПЦ мобилизовали прямо на кладбище во время отпевания погибшего военного.

