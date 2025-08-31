На Украине мобилизовали священника прямо во время отпевания

Священника УПЦ мобилизовали на кладбище во время отпевания

В Ровненской области Украины священника канонической Украинской православной церкви мобилизовали прямо на кладбище во время отпевания погибшего военного. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов.

По данным организации, протоиерей Владимир Главацкий (настоятель Михайловской общины Ровенской епархии в Пирятине) был задержан сотрудниками территориального центра комплектования в селе Пирятин Дубенского района и сразу же отправлен на учебный полигон.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования уже задерживали священников УПЦ. Так, 25 августа во время крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев (Тернопольская область) был арестован протоиерей Богдан Матвиев — отец пятерых детей, старший из которых воюет на фронте.