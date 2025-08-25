На западе Украины военкомы задержали священника УПЦ во время крестного хода

На западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) задержали священника Украинской православной церкви (УПЦ) в последний день крестного хода. Об этом на своем сайте сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

«25 августа 2025 года, в последний день крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев (Тернопольская область) сотрудники ТЦК задержали протоиерея Богдана Матвиева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что священнослужитель является отцом пятерых детей, старший из которых сражается на поле боя. По информации журналистов, протеирей уже находится на ровенском полигоне.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в ослаблении УПЦ. Парламентарий подчеркнул, что более шести миллионов граждан Украины являются прихожанами УПЦ, и они точно не будут голосовать за Зеленского или подобного кандидата от «партии войны».