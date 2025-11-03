Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:33, 3 ноября 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал повышающее риск импотенции в четыре раза занятие

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире своей авторской программы на канале «Россия 1» занятие, которое в четыре раза повышает риск развития импотенции. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников сослался на выводы, сделанные китайскими учеными, которые пришли к заключению, что каждый час дополнительный час работы за компьютером увеличивают риски эректильной дисфункции в четыре раза. «То есть посидел за компьютером — тебе больше ничего не надо», — отметил доктор.

Он также добавил, что в целом из-за сидячей работы кости человека не получают достаточной нагрузки, из-за чего они могут стать более ломкими. Также врач подчеркнул, что из-за малоподвижного образа жизни увеличиваются риски рака, ожирения и других хронических болезней.

Ранее Мясников призвал россиян не рыть себе могилу ложкой и вилкой. Он заявил, что от того, насколько питание качественное и разнообразное, будет зависеть продолжительность жизни человека.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Травму во время исполнения пенальти получил второй за неделю футболист в чемпионате Италии

    Доктор Мясников назвал повышающее риск импотенции в четыре раза занятие

    Госдолг Великобритании утроился из-за Украины

    Солдаты ВСУ решили сдаться в плен в Купянске

    Российская армия сровняла с землей укрытия 14-й бригады украинской Нацгвардии

    Военблогер оценил развитие конфликта между США и Венесуэлой

    Одной стране предрекли развал правительства из-за миллиардной помощи Украине

    Российская блогерша оформила банкротство для ухода от уплаты налогов

    Названа причина деиндустриализации Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости