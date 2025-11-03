Доктор Мясников назвал повышающее риск импотенции в четыре раза занятие

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире своей авторской программы на канале «Россия 1» занятие, которое в четыре раза повышает риск развития импотенции. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников сослался на выводы, сделанные китайскими учеными, которые пришли к заключению, что каждый час дополнительный час работы за компьютером увеличивают риски эректильной дисфункции в четыре раза. «То есть посидел за компьютером — тебе больше ничего не надо», — отметил доктор.

Он также добавил, что в целом из-за сидячей работы кости человека не получают достаточной нагрузки, из-за чего они могут стать более ломкими. Также врач подчеркнул, что из-за малоподвижного образа жизни увеличиваются риски рака, ожирения и других хронических болезней.

Ранее Мясников призвал россиян не рыть себе могилу ложкой и вилкой. Он заявил, что от того, насколько питание качественное и разнообразное, будет зависеть продолжительность жизни человека.