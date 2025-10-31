Доктор Мясников призвал россиян не рыть себе могилу ложкой и вилкой

Врач Мясников заявил, что от питания зависит качество и продолжительность жизни

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» тщательнее следить за питанием, так как от него зависит качество и продолжительность жизни. Выпуск с рассуждениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Мы ложкой и вилкой роем себе могилу, это правда. (...) Если вы питаетесь покупными стейками и полуфабрикатами, вам никакая брокколи не поможет», — заявил доктор. Он добавил, что рацион человека преимущественно должен состоять из цельных продуктов. Мясников также призвал больше готовить дома и заверил россиян, что это занятие отнимает не очень много времени.

При этом врач подчеркнул, что изредка можно позволять себе продукты, которые не приносят очевидной пользы, например сладости или колбасу. «Нет вредной еды, нет полезной еды. Есть правильный образ питания и неправильный образ питания. А понемножку можно все», — заключил специалист.

