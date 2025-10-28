Интернет и СМИ
Доктор Мясников дал россиянам совет по поиску мужа

Врач Мясников призвал не выбирать в мужья храпящих мужчин
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Diego Lozano / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников дал участнице программы «О самом главном» на канале «Россия 1» совет по поиску мужа. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Вопросы от доктора», в которой Мясников задает вопросы зрителям из зала, врач спросил у зрительницы, замужем ли она. Девушка ответила отрицательно. «Выбирай кого-то, кто храпеть не будет», — порекомендовал Мясников.

По словам врача, у храпящих мужчин чаще поднимается давление, повышается риск развития диабета, а также появляются проблемы с потенцией. «Зачем тебе такой муж?» — сказал медик к девушке.

Ранее Мясников обратился к «злостным храпунам». Он заявил, что у таких людей повышается риск развития язвы желудка.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, как связаны храп и слепота. По ее словам, у храпящих людей в 11 раз повышается риск потерять зрение.

.
