07:20, 3 ноября 2025Россия

Дроны ВСУ атаковали российский НПЗ и не смогли ему навредить

Беспилотники ВСУ не смогли навредить НПЗ в Саратове благодаря антидроновой сети
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Кадр видео: «Белорусский силовик» / Telegram

В ночь на 3 ноября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Саратове, но не смогли ему навредить. Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусский силовик».

Выяснилось, что дроны не смогли нанести существенный ущерб объекту инфраструктуры благодаря эффективности одной защитной разработки.

«Предварительно известно, что значимых повреждений нет, спасла антидроновая сеть», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 58 раненых иностранных военных вывезли после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области. Оказалось, что украинское командование использовало НПЗ в качестве штаба и места сосредоточения техники.

