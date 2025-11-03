Дроны ВСУ атаковали российский НПЗ и не смогли ему навредить

Беспилотники ВСУ не смогли навредить НПЗ в Саратове благодаря антидроновой сети

В ночь на 3 ноября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Саратове, но не смогли ему навредить. Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусский силовик».

Выяснилось, что дроны не смогли нанести существенный ущерб объекту инфраструктуры благодаря эффективности одной защитной разработки.

«Предварительно известно, что значимых повреждений нет, спасла антидроновая сеть», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 58 раненых иностранных военных вывезли после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области. Оказалось, что украинское командование использовало НПЗ в качестве штаба и места сосредоточения техники.