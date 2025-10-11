Стало известно о десятках тяжелораненых иностранных военных после взрыва в Чугуеве

Лебедев: 58 раненых иностранных военных вывезли после взрыва на НПЗ в Чугуеве

Около 58 раненых иностранных военных вывезли после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«После ночных взрывов [в Харьковской области] только иностранных военных с тяжелыми ранениями вывезли около 58 человек», — рассказал он.

Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по НПЗ, который украинское командование использовало в качестве штаба и места сосредоточения техники. Лебедев отметил, что на предприятии в последние дни активно шла подготовка к возможным наступательным действиям.

Ранее стало известно, что в Харьковской области российские военные уничтожили группу иностранных наемников, сражающихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что при себе у них были документы, принадлежащие гражданам США, Колумбии и Польши.