Мир
16:31, 3 ноября 2025

Глава региона в Европе объявил об отставке после наводнений

The Guardian: Глава Валенсии Масон покинул пост из-за жертв во время наводнения
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Eva Manez / Reuters

Глава региона в Европе объявил об отставке через год после наводнений, в которых появились жертвы. Об этом сообщила газета The Guardian.

Президент Валенсии, Испания, Карлос Масон покинул пост из-за некомпетентных действий при наводнении 2024 года, в результате которого лишились жизни 229 человек. Общественность призывала к его отставке после того, как стало известно, что региональный лидер провел более трех часов за обедом с журналисткой во время начавшегося потопа.

Уточняется, что политический деятель поддался общественному гневу и давлению после уличных демонстраций валенсийцев с лозунгом: «Грязь на наших руках, кровь на его». Также недавний опрос показал, что 75 процентов жителей региона считали, что Масону не место на руководящей должности.

Ранее стало известно, что в Валенсии на митинг собрались более 50 тысяч человек. Участники протеста настаивали на отставке президента Масона.

