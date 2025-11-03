Наука и техника
14:58, 3 ноября 2025

Глава «Роскосмоса» рассказал о статусе совместной лунной станции России и КНР

Баканов заявил, что Россия и КНР продолжают работу над лунной станцией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Российская и китайская стороны продолжают работу над созданием совместной лунной станции. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

«В мае при визите господина [председателя КНР] Си Цзиньпина в Москву было подписано соответствующее соглашение о реализации. И мы движемся ровно в рамках этих договоренностей. [РФ и КНР] совместно реализовывают проекты создания электростанций», — сказал он.

В 2024 году бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что разработка ядерной энергетической установки для совместной с Китаем лунной станции уже началась.

Позже он заявил, что установку отправят на Луну после 2036 года.

