Хакеры выкрали сведения о расположении воинских частей СБУ

Хакеры KillNet и Beregini выкрали сведения о расположении воинских частей СБУ

Хакеры KillNet и Beregini провели масштабную кибероперацию против шести страховых украинских фирм. В результате им удалось выкрасть сведения о расположении и наименовании ряда воинских частей Службы безопасности Украины (СБУ), передает РИА Новости.

Они получили доступ к более десяти миллионов пакетов документов с информацией о физических и юридических лицах, в частности, грин-карты, договоры о страховании недвижимости, данные о машинах, водительских правах, а также фото- и видеоматериалы.

Ранее сообщалось, что хакерам стали известны данные первых лиц офиса Владимира Зеленского. В результате взлома они получили паспортные данные, адреса прописок и личные телефоны украинских чиновников.