РИА Новости: Пророссийские хакеры получили данные первых лиц офиса Зеленского

Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini получили личные данные первых лиц офиса Владимира Зеленского. Об этом хакеры заявили РИА Новости.

Сообщается, что в результате взлома они получили паспортные данные, адреса прописок и личные телефоны украинских чиновников. «Были проверены базы данных налогового реестра, где была замечена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове», — указал представитель хакерской группировки.

В результате взлома крупнейших страховых компаний Украины хакеры выгрузили более десяти миллионов пакетов документов на физических, юридических лиц, в том числе страховые договоры, сведения о заводах, транспортных средствах, водительские удостоверения, а также видео- и фотоматериалы.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимиру Зеленскому придется признать правдивость данных из взломанной хакерами базы данных Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях среди украинских военнослужащих.