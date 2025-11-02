Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:25, 2 ноября 2025Бывший СССР

Хакеры сообщили о получении данных первых лиц офиса Зеленского

РИА Новости: Пророссийские хакеры получили данные первых лиц офиса Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini получили личные данные первых лиц офиса Владимира Зеленского. Об этом хакеры заявили РИА Новости.

Сообщается, что в результате взлома они получили паспортные данные, адреса прописок и личные телефоны украинских чиновников. «Были проверены базы данных налогового реестра, где была замечена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове», — указал представитель хакерской группировки.

В результате взлома крупнейших страховых компаний Украины хакеры выгрузили более десяти миллионов пакетов документов на физических, юридических лиц, в том числе страховые договоры, сведения о заводах, транспортных средствах, водительские удостоверения, а также видео- и фотоматериалы.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимиру Зеленскому придется признать правдивость данных из взломанной хакерами базы данных Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях среди украинских военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе предрекли неизбежный коллапс обороны ВСУ

    США нанесли смертоносный удар по судну в Карибском море

    Стало известно о требовании Генпрокуратуры к экс-советнику Чубайса

    В России оценили возможность удара «Орешником» по Киеву

    В России высказались о судьбе сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Россиян предупредили о штрафе за детские коляски в подъездах

    Хакеры сообщили о получении данных первых лиц офиса Зеленского

    В Германии сделали признание о России

    В Италии спрогнозировали итог секретной встречи по Украине

    Приговоренного к 11 тысячам лет тюрьмы основателя криптобиржи нашли мертвым в тюрьме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости