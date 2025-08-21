Меркурис призвал Зеленского признать данные хакеров о больших потерях ВСУ

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать правдивость данных из взломанной хакерами базы данных Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях среди украинских военнослужащих. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала The Duran.

Меркурис заявил, что Зеленский попробует отмахнуться от данных хакеров и потянуть время для подготовки ответа. «Но не выйдет, ведь признание неизбежно», — отметил он.

Эксперт добавил, что Зеленский осознает проблему ВСУ с нехваткой личного состава, а опубликованные данные только усугубляют ситуацию Он призвал украинского лидера признать информацию, открытую хакерами.

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал эту информацию приговором Зеленскому.