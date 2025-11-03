Мир
Катар может приостановить поставки газа в Европу

В Катаре заявили о возможной приостановке поставок СПГ в страны Европы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Lisa Leutner / Reuters

Министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида Аль-Кааби сообщил, что в том случае, если Европейский союз (ЕС) не смягчит свои стандарты в экологической политике, то его страна может приостановить поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра энергетики, требование Европы о достижении нулевого уровня выбросов является нереальным. В первом квартале 2025 года Катар стал третьим крупнейшим экспортером СПГ в ЕС после США и России.

Глава катарского ведомства еще в декабре 2024 года пообещал, что страна прекратит поставлять СПГ в Евросоюз, если страны будут накладывать штрафы на крупные компании.

