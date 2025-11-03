Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:13, 3 ноября 2025Бывший СССР

На Украине признали удар по плацу во время награждения военных ВСУ

ГБР начало расследование после гибели военных ВСУ в Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование после удара по плацу в Днепропетровской области, где награждали элиту ВСУ.

Ведомство признало, что в результате атаки 1 ноября есть погибшие и раненые. Следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом организовано укрытие военных. Идет также досудебное расследование по статье о небрежном отношении к военной службе.

В группировке войск «Восток» также подтвердили гибель и ранения военных, а также отметили, что правоохранительные органы проверяют выполнение распоряжений главнокомандующего и Генштаба ВСУ о запрете проведения сборов на местах и массовом размещении личного состава.

Журналист Дмитрий Святненко рассказал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что в этот день его брата Владимира, военнослужащего ВСУ, должны были наградить. «Их вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших из лучших. На открытой местности. Прилетела баллистика», — заявил мужчина.

3 ноября российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Последствия удара «Искандера» по плацу в Днепропетровской области сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    В российском городе мужчина въехал в частный дом

    Назван неочевидный симптом рака

    Ирландия сократила срок оплаты жилья украинским беженцам

    Тренер сербского футбольного клуба умер во время матча

    Раскрыты подробности смертельного ДТП с детской хоккейной командой

    На Украине признали удар по плацу во время награждения военных ВСУ

    При атаке ВСУ на российский регион пострадал гражданский

    В российском регионе из-за удара ВСУ по подстанции отключился свет

    Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей за один евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости