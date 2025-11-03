На Украине признали удар по плацу во время награждения военных ВСУ

ГБР начало расследование после гибели военных ВСУ в Днепропетровской области

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование после удара по плацу в Днепропетровской области, где награждали элиту ВСУ.

Ведомство признало, что в результате атаки 1 ноября есть погибшие и раненые. Следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом организовано укрытие военных. Идет также досудебное расследование по статье о небрежном отношении к военной службе.

В группировке войск «Восток» также подтвердили гибель и ранения военных, а также отметили, что правоохранительные органы проверяют выполнение распоряжений главнокомандующего и Генштаба ВСУ о запрете проведения сборов на местах и массовом размещении личного состава.

Журналист Дмитрий Святненко рассказал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что в этот день его брата Владимира, военнослужащего ВСУ, должны были наградить. «Их вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших из лучших. На открытой местности. Прилетела баллистика», — заявил мужчина.

3 ноября российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Последствия удара «Искандера» по плацу в Днепропетровской области сняли на видео.

