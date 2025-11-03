Последствия удара «Искандера» по месту награждения элиты ВСУ показали на видео

Последствия удара «Искандера» по плацу в Днепропетровской области, где награждали элиту Вооруженных сил Украины (ВСУ), показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует «Украина.ру».

На кадрах, снятых вскоре после попадания ракеты высокоточного тактического ракетного комплекса РФ по месту построения бойцов ВСУ, видны куски стены и кирпич на месте уничтоженной цели и полностью сгоревший автомобиль.

3 ноября российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. В Минобороны пояснили, что групповой удар был ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских регионах.