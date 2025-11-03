Бывший СССР
Последствия удара «Искандера» по месту награждения элиты ВСУ показали на видео

Результат удара «Искандера» по построению ВСУ показали на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Последствия удара «Искандера» по плацу в Днепропетровской области, где награждали элиту Вооруженных сил Украины (ВСУ), показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует «Украина.ру».

На кадрах, снятых вскоре после попадания ракеты высокоточного тактического ракетного комплекса РФ по месту построения бойцов ВСУ, видны куски стены и кирпич на месте уничтоженной цели и полностью сгоревший автомобиль.

3 ноября российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. В Минобороны пояснили, что групповой удар был ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских регионах.

