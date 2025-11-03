Мир
На Западе предупредили о риске начала третьей мировой войны из-за Калининграда

AgoraVox: Возможная блокада Калининграда может перерасти в третью мировую войну
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Возможная морская блокада Калининградской области странами НАТО может обернуться повторением сценария, схожего с Карибским кризисом, и даже началом полномасштабного военного конфликта в Европе. Об этом заявил политолог Герман Горраис Лопес в материале для AgoraVox.

«Если НАТО попытается закрыть Калининграду выход к Балтийскому морю, это может повторить ракетный кризис октября 1962 года, но эпицентром его может стать Калининград», — написал аналитик.

По его мнению, в Североатлантическом альянсе рассматривают Калининград как одну из приоритетных целей для возможного превентивного удара в случае начала конфликта, поскольку регион представляет собой идеальную стратегическую площадку для электронного наблюдения и размещения ракетных комплексов. При этом Лопес подчеркнул, что подобное развитие событий может перерасти в третью мировую войну.

В сентябре аналитик Василий Дандыкин рассказал, что НАТО на учениях Neptune Strike в Балтийском море отрабатывает элементы блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области.

