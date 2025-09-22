Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:03, 22 сентября 2025Наука и техника

НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

Эксперт Дандыкин: НАТО на учениях Neptune Strike готовит блокаду Калининграда
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетУчения НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

НАТО на учениях Neptune Strike («Удар Нептуна»), начавшихся в понедельник, 22 сентября, в Балтийском море, отрабатывает элементы блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области. Об этом газете «Известия» сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

Специалист заметил, что формально целью учений выступают оборонительные задачи. «Конечно, в первую очередь перед ними стоит задача оказания давления на Санкт-Петербург и Калининград. Здесь находятся наши военно-морские базы, кроме того, это крупнейшие кораблестроительные центры», — сказал Дандыкин.

Его точку зрения поддержал военный эксперт Виктор Литовкин, согласно словам которого, в ходе маневров силы НАТО отработают перекрытие торговых путей в Балтийском море. «Еще одна из возможных задач — отработка нападения на объекты на нашей территории», — сказал специалист.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В июне «Известия» сообщили, что в Балтийское море зашел американский эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk, который примет участие в учениях НАТО Baltops 2025.

Позднее в том же месяце издание отмечало, что корабли ВМС США Paul Ignatius и Mount Whitney досрочно покинули учения НАТО Baltops 2025, проходившие в Балтийском море.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

    Директор школы в Крыму рассказала о последствиях атаки украинских дронов

    Назван возможный ответ Трампа на предложение Путина

    Экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» попавшего под удар дрона ВСУ бойца

    В России заявили о готовности к серьезному разговору с Европой

    Власти раскрыли данные о многомиллионном ущербе от атаки ВСУ по курортной зоне Крыма

    Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

    В Индии умер знаменитый одинокий слон

    Подростка изнасиловали в общественном туалете европейского курорта на выпускном балу

    Россиянам назвали семь самых популярных схем мошенничества на сайтах объявлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости