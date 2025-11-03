Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:20, 3 ноября 2025Мир

Названо нужное для строительства тоннеля между Россией и США время

Дмитриев: Строительство тоннеля между Россией и США реально осуществить за 8 лет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Staff Photographer / Reuters

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, тоннель между двумя странами может быть построен менее чем за восемь лет, пишут РИА Новости.

В свою очередь ученый Виктор Разбегин рассказал, что самая перспективная конструкция на данный момент — это два транспортных тоннеля и сопутствующий сервисный посередине, со сбойками между ними, которые будут использоваться для обслуживания.

По словам Разбегина, в Беринговом проливе есть два острова, поэтому и возможный тоннель мог бы состоять из трех частей. Одна между островами в 4,5 километра и две большие, примерно по 51 километру каждая. Сами острова могут использоваться для вентиляции.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что идея строительства тоннеля между Россией и США стала вирусной в сети и собрала около двух миллионов просмотров. А вот президенту Украины Владимиру Зеленскому это сильно не понравилось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Хакеры выкрали сведения о расположении воинских частей СБУ

    Экс-аналитик португальской разведки заявил о готовности страны отправить войска на Украину

    В России заявили о панике Запада из-за «Буревестника» и «Посейдона»

    На Западе назвали вероятный район конфликта между Россией и НАТО

    В Иране рассказали о влиянии войны с Израилем на отношения с Россией

    Умерла журналист Мария Фролова

    На Западе сделали резонансное заявление о ВС России

    Россиянам назвали самые востребованные профессии

    Медведева показала фото в жакете с откровенным декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости