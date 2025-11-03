Названо нужное для строительства тоннеля между Россией и США время

Дмитриев: Строительство тоннеля между Россией и США реально осуществить за 8 лет

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, тоннель между двумя странами может быть построен менее чем за восемь лет, пишут РИА Новости.

В свою очередь ученый Виктор Разбегин рассказал, что самая перспективная конструкция на данный момент — это два транспортных тоннеля и сопутствующий сервисный посередине, со сбойками между ними, которые будут использоваться для обслуживания.

По словам Разбегина, в Беринговом проливе есть два острова, поэтому и возможный тоннель мог бы состоять из трех частей. Одна между островами в 4,5 километра и две большие, примерно по 51 километру каждая. Сами острова могут использоваться для вентиляции.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что идея строительства тоннеля между Россией и США стала вирусной в сети и собрала около двух миллионов просмотров. А вот президенту Украины Владимиру Зеленскому это сильно не понравилось.