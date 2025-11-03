Экономика
14:28, 3 ноября 2025Экономика

Орешкин оценил влияние запрета ЕС на российские энергоресурсы

Орешкин: РФ не обращает внимания на действия Европы по ограничению импорта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия не обращает внимания на действия Европы по ограничению импорта своих энергоресурсов и сосредоточена на других рынках. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, передает ТАСС.

«То, что делает Европа, — это проблема для самой Европы, потому что мы знаем последствия всех решений, принятых ею в предыдущие годы», — сказал он.

При этом Орешкин заявил, что Россия перенаправляет свой экспорт в быстрорастущие рынки, которые, по его словам, «в будущем будут представлять большую часть мировой экономики». К ним он отнес Восточную и Южную Азию, Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку.

Ранее Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа с 1 января 2026 года. Полноценный запрет на импорт трубопроводного и сжиженного природного газа из РФ вступит в силу с 2028-го.

