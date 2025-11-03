Покупатель нашел лезвие в пачке овсянки

Житель Калининграда заявил, что нашел лезвие в пачке овсянки «Мелькруп»

Житель Калининграда заявил, что нашел лезвие в пачке овсянки. Об этом покупатель рассказал «Осторожно, новости».

По словам собеседника журналистов, 29 октября он приобрел пачку овсяных хлопьев «Мелькруп» в магазине «Победа». Утверждается, что он заметил кусок лезвия уже после того, как приготовил кашу.

Герой материала не пострадал. «В магазине ему предложили вернуть деньги, заявив, что, скорее всего, лезвие попало в пачку во время производства», — говорится в публикации. Отмечается, что покупатель подал жалобу в Роспотребнадзор.

