Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:57, 3 ноября 2025Россия

Покупатель нашел лезвие в пачке овсянки

Житель Калининграда заявил, что нашел лезвие в пачке овсянки «Мелькруп»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Житель Калининграда заявил, что нашел лезвие в пачке овсянки. Об этом покупатель рассказал «Осторожно, новости».

По словам собеседника журналистов, 29 октября он приобрел пачку овсяных хлопьев «Мелькруп» в магазине «Победа». Утверждается, что он заметил кусок лезвия уже после того, как приготовил кашу.

Герой материала не пострадал. «В магазине ему предложили вернуть деньги, заявив, что, скорее всего, лезвие попало в пачку во время производства», — говорится в публикации. Отмечается, что покупатель подал жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в Москве семья обнаружила использованную иглу внутри подушки бренда Togas, купленной для себя и детей. Покупатели через суд потребовали 10 миллионов рублей компенсации за моральный ущерб, а также замену подушки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Из Суджи вывезли более 300 тел погибших от рук ВСУ мирных жителей. Их передача родственникам попала на видео

    Заказы у немецкого машиностроения обрушились

    Глава Минобороны Бельгии открестился от угрозы стереть Москву с карты мира

    В Госдуме назвали сравнимого по масштабу с Родниной российского спортсмена

    В России захотели разработать детский режим сим-карт с одной целью

    Отдыхавший в Таиланде российский турист ушел под воду на глазах у друзей

    Пушков заявил о разногласиях в Евросоюзе по теме Украины

    Российский пенсионер лишился земли на 13 миллионов из-за одного решения

    Лауреат Нобелевской премии мира призвала Трампа к военной эскалации

    Верховный лидер Ирана поставил ультиматум США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости