15:28, 14 сентября 2025Россия

Россияне нашли использованную иглу в подушке известного бренда

Москвичи обнаружили использованную иглу внутри подушки бренда Togas
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dave Photoz / Unsplash

В Москве семья обнаружила использованную иглу внутри подушки бренда Togas, купленной для себя и детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам пострадавших, игла длиной около пяти сантиметров вылезла спустя несколько месяцев эксплуатации. На экспертизе выяснилось, что она попала внутрь еще на заводе.

Теперь пострадавшие требуют через суд 10 миллионов рублей компенсации за моральный ущерб, а также замену подушки, которая обошлась им почти в 22 тысячи рублей. К иску добавлены требования о неустойке и штрафе.

Адвокат семьи отметил, что представитель Togas в России пытается снять с себя ответственность, заявляя, что магазин работал по франшизе.

Ранее в России покупатели жаловались на товары популярного ювелирного бренда Sokolov. Кольца Sokolov легко мялись из-за полой конструкции. Компания признала проблему в отдельных изделиях и пообещала компенсировать затраты пострадавшим клиентам.

    Все новости