12:39, 6 сентября 2025

Россияне пожаловались на полые ювелирные украшения известного бренда

Shot: Покупатели жалуются на мнущиеся от любого воздействия кольца Sokolov
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Покупатели жалуются на мнущиеся от любого воздействия кольца известного ювелирного бренда Sokolov. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Как рассказало издание, на проблему пожаловалась покупательница Анастасия — она с молодым человеком приобрела помолвочные кольца от бренда, но в ходе носки выяснилось, что ювелирное изделие полое внутри. Украшения мялись и получали повреждения при любых контактах с другими предметами. Утверждается, что с проблемой столкнулись и сотни других покупателей.

Как сообщает Shot, сама фирма не отрицает наличие пустот внутри некоторых колец и называет их «технологическими отверстиями».

