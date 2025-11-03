Политолог оценил последствия потери ВСУ Красноармейска

Пилько: Потеря ВСУ Красноармейска имеет политическое значение

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск) и Мирноградом в Донецкой народной республики (ДНР) имеет политическое значение. Об этом заявил политолог Алексей Пилько в своем Telegram-канале.

«Настоящей катастрофой для политического руководства Украины станет не военное поражение, а политическое: картинка успешного сдерживания российского наступления рассыпается, что может оказать существенное влияние на администрацию Трампа и заставить ее пересмотреть свои подходы к конфликту на Украине», — оценил последствия Пилько.

По его словам, потеря этих городов также нанесет удар по существующей на Украине информационной иллюзии победы.

Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега призвал вывести ВСУ из Красноармейска и Мирнограда.