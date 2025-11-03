Мир
Экс-аналитик португальской разведки заявил о готовности страны отправить войска на Украину

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Бывший аналитик португальской разведки, адвокат Алешандри Геррейру в разговоре с РИА Новости заявил о том, что Португалия готова направить свои войска на Украину, но только если такое решение будет принято на уровне ЕС или НАТО.

По словам Геррейру, Лиссабон открыт к переброске войск на Украину, что подтверждается размещением португальских военных на восточном фланге НАТО.

«Члены правительства Португалии также дали понять, что готовы действовать в зависимости от решений НАТО или ЕС», — заключил экс-аналитик разведки.

Португалия еще в 2024 году заключила с Украиной договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Также страна присоединилась и к работе в формате «коалиции желающих».

Ранее в Европе признали, что могут быть трудности с переброской техники на Украину. Так, например, военным Португалии потребуется получить дипломатическое разрешение в каждой стране, которую пересекает техника, чтобы она была переброшена через континент.

