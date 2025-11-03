Мир
16:38, 3 ноября 2025

Путин выступил с предупреждением в адрес Британии

Daily Mail: Рассказ Путина о подлодке «Хабаровск» — предупреждение для Британии
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
АПЛ «Хабаровск»

АПЛ «Хабаровск». Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Рассказ президента России Владимира Путина о характеристиках атомной подлодки «Хабаровск» и подводном аппарате «Посейдон» является предупреждением для Британии. В этом убеждены авторы газеты Daily Mail.

«Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать "оружие Судного дня", способное создать радиоактивное цунами», — отметили в статье.

В СМИ заявили, что Москва якобы уже давно пугает Лондон ядерным подводным комплексом «Посейдон». При этом недавно представленная подлодка «Хабаровск» способна переносить дюжину этих комплексов.

Ранее в России отметили, что спуск на воду новейшей российской атомной подводной лодки «Хабаровск» произведет мощный эффект на военно-политические круги западных стран. Появление столь мощного оружия в арсенале России изменит стратегический баланс сил в Мировом океане.

