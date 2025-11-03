Мир
13:14, 3 ноября 2025

Раскрыто имя напавшего с ножом на пассажиров в британском поезде

Напавшему с ножом на пассажиров в британском поезде предъявили 12 обвинений
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Copyright Lawrey / Shutterstock / Fotodom

Напавшим с ножом на пассажиров в британском поезде оказался 32-летний Энтони Уильямс. Его имя раскрыто впервые, передает ТАСС.

По данным агентства, прокуратура предъявила Уильямсу 12 обвинений — ему вменяют 10 эпизодов покушения на убийство, один — причинения телесных повреждений, и еще один — незаконного хранения холодного оружия. Уильямс предстанет перед судьей Магистратского суда Питерборо.

Уильямс в субботу, 1 ноября, напал на людей с ножом в поезде, следовавшем из города Донкастер на севере Англии в Лондон. За 14 минут он ранил нескольких жителей. Пострадали 11 человек, один из которых сотрудник железнодорожной компании LNER. Он получил ножевые ранения при попытке остановить преступника и по-прежнему находится в критическом состоянии.

Ранее король Великобритании Карл III отреагировал на происшествие. В заявлении он сказал, что по-настоящему потрясен, и выразил глубочайшие соболезнования всем пострадавшим и их близким.

