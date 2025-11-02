Мир
Король Великобритании Карл III отреагировал на нападение с ножом в поезде

РИА: Король Великобритании Карл III потрясен нападением с ножом в поезде
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Король Великобритании Карл III и королева Камилла потрясены нападением с ножом в поезде у Хантингдона. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, передает РИА Новости.

По данным агентства, в заявлении он сказал, что по-настоящему потрясен, узнав о произошедшем прошлой ночью в поезде в Кембриджшире нападении с ножом. Король и королева выразили глубочайшие соболезнования всем пострадавшим и их близким.

По информации журналистов, нападение произошло в субботу на востоке Англии. Злоумышленники — британские граждане — афро-британского и карибского происхождения. Они арестованы.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал нападение близ Хантингдона примером провала британской миграционной политики.

