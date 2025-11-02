Дмитриев высказался о нападении с ножами в Великобритании

Дмитриев: Нападение близ Хантингдона — провал британской миграционной политики

Нападение с ножами близ Хантингдона — пример провала британской миграционной политики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ужасное нападение близ Хантингдона — это еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности», — заявил политик, добавив, что происходящее ведет к «цивилизационному самоубийству» Европы.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на полицию сообщил, что по подозрению в нападении с ножами в поезде, направлявшемся в Хантингдон на востоке Англии, задержаны два человека. По данным полиции, в результате случившегося пострадали десять человек.

Ранее издание Bild сообщило, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель отчитала действующего главу правительства Фридриха Мерца за слова о проблеме миграции. Во время публичных чтений своих мемуаров Меркель призвала политиков не называть миграционный кризис 2015-2016 годов «притоком мигрантов». Она отметила, что в таких ситуациях в группе людей следует рассматривать отдельные личности. Экс-канцлер не упоминала Мерца, однако издание сочло ее высказывание комментарием к актуальным дискуссиям в Германии и критикой в адрес Мерца.