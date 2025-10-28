Меркель уличили в отчитывании Мерца по одному поводу

Bild: Меркель отчитала Мерца за слова о проблеме миграции

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель «отчитала» действующего главу правительства Фридриха Мерца за слова о проблеме миграции. Об этом пишет Bild.

Во время публичных чтений своих мемуаров Меркель призвала политиков не называть миграционный кризис 2015-2016 годов «притоком мигрантов». Она отметила, что в таких ситуациях в группе людей следует рассматривать отдельные личности. Экс-канцлер не упоминала Мерца, однако издание сочло ее высказывание комментарием к актуальным дискуссиям в Германии и критикой в адрес Мерца. Меркель также призвала политических деятелей «быть добросовестными и умеренными в тональности».

«Подавляющее большинство людей безошибочно понимают, действует ли политик из какого-то расчета (…) или же он реально заинтересован в том, чтобы решать проблемы», — заявила Меркель, цитируя свою книгу.

Ранее стало известно, что Меркель не получила приглашение на мероприятие по случаю 70-го дня рождения Мерца.